Глава ДНР подарил Южной Осетии 2,5 тысячи саженцев роз на День республики

ЦХИНВАЛ, 19 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Цхинвал на празднование 29-й годовщины Дня провозглашения республики Южная Осетия и привез в подарок 2,5 тысячи саженцев роз, передает Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Цхинвал на празднование 29-й годовщины Дня провозглашения республики Южная Осетия и привез в подарок 2,5 тысячи саженцев роз, передает Sputnik Южная Осетия

"Наши отношения активно развиваются. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет углубляться. У нас серьезные отношения складываются в сфере здравоохранения, наши медики защищают докторские диссертации в ДНР", - приводит агентство слова президента Южной Осетии Анатолия Бибилова во время встречи с Пушилиным.

Как отмечает агентство, Бибилов выразил надежду, что отношения между республиками будут так же активно развиваться и в других сферах. Глава ДНР в свою очередь поблагодарил президента Южной Осетии за приглашение и теплый прием в важный для республики день.

"Это значимый праздник для осетин и не менее значимый для жителей Донбасса. Это то, о чем мы пока мечтаем и к чему стремимся", - сказал Пушилин. Он поблагодарил Бибилова за решение о признании независимости ДНР, что, по словам Пушилина, открыло перед ДНР новые возможности.

По данным агентства, глава ДНР привез в подарок Южной Осетии 2,5 тысячи саженцев роз, сертификат на них он вручил президенту республики. Бибилов отметил, что такой подарок как нельзя кстати, цветы украсят Большой парк в Цхинвале, реконструкция которого скоро завершится. Пушилин также примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня республики 20 сентября.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале - представительства ДНР и ЛНР.