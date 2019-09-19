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РИА Новости

Глава ДНР подарил Южной Осетии 2,5 тысячи саженцев роз на День республики

14:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 19 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Цхинвал на празднование 29-й годовщины Дня провозглашения республики Южная Осетия и привез в подарок 2,5 тысячи саженцев роз, передает Sputnik Южная Осетия.
"Наши отношения активно развиваются. Я уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет углубляться. У нас серьезные отношения складываются в сфере здравоохранения, наши медики защищают докторские диссертации в ДНР", - приводит агентство слова президента Южной Осетии Анатолия Бибилова во время встречи с Пушилиным.
Как отмечает агентство, Бибилов выразил надежду, что отношения между республиками будут так же активно развиваться и в других сферах. Глава ДНР в свою очередь поблагодарил президента Южной Осетии за приглашение и теплый прием в важный для республики день.
"Это значимый праздник для осетин и не менее значимый для жителей Донбасса. Это то, о чем мы пока мечтаем и к чему стремимся", - сказал Пушилин. Он поблагодарил Бибилова за решение о признании независимости ДНР, что, по словам Пушилина, открыло перед ДНР новые возможности.
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По данным агентства, глава ДНР привез в подарок Южной Осетии 2,5 тысячи саженцев роз, сертификат на них он вручил президенту республики. Бибилов отметил, что такой подарок как нельзя кстати, цветы украсят Большой парк в Цхинвале, реконструкция которого скоро завершится. Пушилин также примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня республики 20 сентября.
Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале - представительства ДНР и ЛНР.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказывается признавать независимость республик.
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