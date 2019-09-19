В Ростове-на-Дону потушили пожар в садовом товариществе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в садоводческом товариществе в Ростове-на-Дону на площади в 300 квадратных метров, сообщается в официальной группе ГУМЧС по Ростовской области в мессенджере Telegram.
Два частных дома, хозяйственная постройка и гараж загорелись в СНТ "Виноградарь" по адресу 3-й Прибрежный, 25 в четверг утром. В 12.02 пожар был локализован.
"В 12.36 пожар в СНТ "Виноградарь" в Первомайском районе Ростова-на-Дону ликвидирован на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Огонь тушили более 50 человек и 14 единиц техники.
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