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РИА Новости

В Ростове-на-Дону потушили пожар в садовом товариществе

13:47 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в садоводческом товариществе в Ростове-на-Дону на площади в 300 квадратных метров, сообщается в официальной группе ГУМЧС по Ростовской области в мессенджере Telegram.
Два частных дома, хозяйственная постройка и гараж загорелись в СНТ "Виноградарь" по адресу 3-й Прибрежный, 25 в четверг утром. В 12.02 пожар был локализован.
"В 12.36 пожар в СНТ "Виноградарь" в Первомайском районе Ростова-на-Дону ликвидирован на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Огонь тушили более 50 человек и 14 единиц техники.
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