Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T13:43Z
https://ria.ru/20190919/1558847180.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

Госдума утвердила кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

13:43 19.09.2019
170
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проекты постановлений о назначении кандидатов от думских фракций на посты аудиторов Счетной палаты.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты. По словам Володина, на посты аудиторов предлагаются кандидатуры Валерия Богомолова ("Единая Россия"), Андрея Перчяна ("Справедливая Россия"), Данила Шилкова (ЛДПР) и Сергея Штогрина (КПРФ).
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду единогласно поддержал предложенные кандидатуры. Позднее первый вице-спикер Иван Мельников сообщил журналистам о положительном решении Совета Думы по этому вопросу.
Как отметил Володин, фракции вдумчиво подошли к выбору кандидатур и президент поддержал всех предложенных кандидатов. Володин подчеркнул, что "решение, принятое президентом, совпадает с видением кандидатур политическими фракциями и Советом Государственной думы".
В состав Счетной палаты входят председатель, его заместитель и 12 аудиторов, назначаемых сроком на 6 лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, заместитель и вторая половина - Советом Федерации.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
11 сентября, 09:31Радио Sputnik
Счетная палата РФ отчиталась о выявленных бюджетных нарушениях
000000
Обсудить 0
Госдума РФСчетная палата РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Вице-спикерами Мосгордумы стали Орлов и Губенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
16:31Третья ВПП "Шереметьево" приняла первый самолет
16:31МИД предупредил россиян о манифестациях в ряде городов Италии
Лента новостейМолния