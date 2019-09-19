Госдума утвердила кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проекты постановлений о назначении кандидатов от думских фракций на посты аудиторов Счетной палаты.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты. По словам Володина, на посты аудиторов предлагаются кандидатуры Валерия Богомолова ("Единая Россия"), Андрея Перчяна ("Справедливая Россия"), Данила Шилкова (ЛДПР) и Сергея Штогрина (КПРФ).

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду единогласно поддержал предложенные кандидатуры. Позднее первый вице-спикер Иван Мельников сообщил журналистам о положительном решении Совета Думы по этому вопросу.

Как отметил Володин, фракции вдумчиво подошли к выбору кандидатур и президент поддержал всех предложенных кандидатов. Володин подчеркнул, что "решение, принятое президентом, совпадает с видением кандидатур политическими фракциями и Советом Государственной думы".