В Москве ограничат движение из-за марафона

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Столичная полиция предупредила об ограничениях движения в воскресенье в связи с проведением Московского марафона, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.

"В связи с проведением 22 сентября 2019 года Московского марафона с 07.00 до 17.00 часов будет ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет ограничено по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому валу, Смоленской улице, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережным, Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улицам Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому, Смоленскому, Зубовскому бульварам.

Кроме того, ограничения будут на Крымском проезде, Крымском Валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Якиманском проезде, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большом Каменном мосту, Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, а также на Пушкинской площади, Тверском бульваре, Тверской улице (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном проезде, Новой и Старой площадях, Китайгородском проезде, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных и Смоленской улице.