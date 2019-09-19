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РИА Новости

Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе

13:25 19.09.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.
Ранее украинские силовики заявили о пяти обстрелах в Донбассе за минувшие сутки.
"Войска осуществили четыре обстрела. По имеющейся информации, с начала суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщила пресс-служба Минобороны.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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