Минобороны Украины заявило о четырех обстрелах позиций силовиков в Донбассе

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.

Ранее украинские силовики заявили о пяти обстрелах в Донбассе за минувшие сутки.

"Войска осуществили четыре обстрела. По имеющейся информации, с начала суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.