В Кремле видели обращение режиссера Звягинцева об Устинове

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Кремле видели обращение режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с актером Павлом Устиновым, президент не может вмешаться, ситуация развивается и должна развиваться в русле закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле видели обращение, президент не может вмешаться в эту ситуацию. Ситуация развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона. Вы знаете, что была подана апелляция. Вы знаете, сегодняшнее есть заявление Кучерены, что он, собственно, как подключившийся адвокат выполняет определенные предусмотренные законом действия", - сказал журналистам Песков.

Он отметил, что можно констатировать развитие ситуации в русле закона. Отвечая на вопрос о том, почему общественность выбирает своим адресатом Кремль, Песков отметил, что этот вопрос надо адресовать участникам мероприятий.

"Еще раз напоминаю, что ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда. И не имеют права по закону и намерений, соответственно, вмешиваться в процессы судебные, - добавил Песков.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".