В Волгограде потушили возгорание строительного мусора

ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Пожар в частном доме в Волгограде, где горел строительный мусор на площади 400 квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По информации ведомства, сегодня утром в Волгограде на улице Вольская загорелся частный дом вместе со строительным мусором, общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в МЧС, угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.