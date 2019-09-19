В "Артеке" прошел детский полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В международном детском центре "Артек" прошел полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019", сообщает пресс-служба организации.

В рамках тематической волонтерской смены "Лига добровольческих отрядов" 137 детей из разных регионов страны представили экспертной комиссии волонтерские проекты. От участников в возрасте от 8 до 17 лет на конкурс поступило более 8 тысяч заявок, из которых в категории "Социальный проект" до заочной экспертной оценки было допущено 844 проекта.

Экспертами выступили 203 руководителя и специалиста региональных и федеральных организаций, представителя органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.

"Наши полуфиналисты в "Артеке" познали тему добровольчества во всем ее разнообразии, потому что в программе задействованы медики, поисковики, спасатели, зоозащитники и представители других волонтерских направлений. Ребята общаются с экспертами, получают обратную связь, что позволяет им увидеть свои проекты под другим углом. Но главное, отсюда они уезжают друзьями, поскольку "Артек" – это площадка формирования сообщества. Есть даже проекты, которые волонтеры придумали и организовали здесь на прошлой смене по добровольчеству, и сейчас они уже реализуются в нескольких регионах России", – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Самыми востребованными номинациями в категории "Социальный проект" стали "Рожденные помогать" – 628 заявок, "Вокруг меня" – 585 и "Помощь детям" – 484. Проекты посвящены самым различным тематикам, от организации досуга для детей с ограниченными возможностями, создания экологических маршрутов и восстановление парков Победы в поселках до помощи детям-сиротам в получении профессии и обучении базовым бытовым навыкам и другим.