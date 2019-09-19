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РИА Новости

Открытие рынка земли на Украине в 2020 году невозможно, считает Медведчук

12:52 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что открытие рынка земли с 1 октября 2020 года невозможно, потому что необходимо внести изменения в действующие законодательные акты и подготовить новые.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что правительство рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
10:59РИА Новости
Купить землю после открытия рынка смогут только украинцы, заявил Зеленский
"С 1 октября точно ничего не будет подготовлено, потому что речь идет о принятии ряда законодательных актов и внесения (изменений – ред.) в действующие, в том числе и в земельный кодекс. Я думаю, что до 1 октября это невозможно. До 1 октября можно проголосовать с учетом монобольшинства и того, что у партии "Слуги народа" есть голоса за отмену моратория, это можно. Но от этого момента и момента внедрения механизмов и ресурсов рынка земли пройдет еще несколько месяцев. Потому что в противном случае это будет хаос и неразбериха и не приведет к тому результату, который наметила власть", - заявил Медведчук в четверг в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал NewsOne.
Политик подчеркнул, что его политическая сила выступает против снятия моратория на продажу земли и не будет поддерживать соответствующий законопроект в парламенте.
"Мы считаем, что подобные действия могут осуществляться, это позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь", только после проведения всеукраинского референдума, где должен быть поставлен вопрос и получен ответ от народа. Так как на выборах кандидат в президенты, а сегодня действующий президент Зеленский, не указывал, что собирается устроить продажу земель сельскохозяйственного назначения", - добавил он.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
9 сентября, 08:00РИА Новости
Украина рада. Новые министры хотят продать землю и отдать власть народу
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Алексей ГончарукВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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