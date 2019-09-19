Открытие рынка земли на Украине в 2020 году невозможно, считает Медведчук

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что открытие рынка земли с 1 октября 2020 года невозможно, потому что необходимо внести изменения в действующие законодательные акты и подготовить новые.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что правительство рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.

"С 1 октября точно ничего не будет подготовлено, потому что речь идет о принятии ряда законодательных актов и внесения (изменений – ред.) в действующие, в том числе и в земельный кодекс. Я думаю, что до 1 октября это невозможно. До 1 октября можно проголосовать с учетом монобольшинства и того, что у партии "Слуги народа" есть голоса за отмену моратория, это можно. Но от этого момента и момента внедрения механизмов и ресурсов рынка земли пройдет еще несколько месяцев. Потому что в противном случае это будет хаос и неразбериха и не приведет к тому результату, который наметила власть", - заявил Медведчук в четверг в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал NewsOne

Политик подчеркнул, что его политическая сила выступает против снятия моратория на продажу земли и не будет поддерживать соответствующий законопроект в парламенте.

"Мы считаем, что подобные действия могут осуществляться, это позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь", только после проведения всеукраинского референдума, где должен быть поставлен вопрос и получен ответ от народа. Так как на выборах кандидат в президенты, а сегодня действующий президент Зеленский, не указывал, что собирается устроить продажу земель сельскохозяйственного назначения", - добавил он.