В Кузбассе нашли живыми пропавших в тайге подростка и его родственника

КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Пропавшие в кузбасской тайге школьник и его родственник, ушедшие на заготовку ореха, найдены живыми, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток вместе с родственником 1993 года рождения пропали 12 сентября. Их поисками занимались правоохранители и волонтеры.

Отмечается, что 17 сентября поступило сообщение о безвестном исчезновении 14- и 26-летнего жителей Таштагольского района, которые ушли в лес возле горы Лысуха и пропали. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится проверка", - говорится в сообщении.

"В настоящее время мужчина и мальчик найдены. В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры", - сообщает СУСК.