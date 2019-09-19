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РИА Новости

В Кузбассе нашли живыми пропавших в тайге подростка и его родственника

12:48 19.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Пропавшие в кузбасской тайге школьник и его родственник, ушедшие на заготовку ореха, найдены живыми, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток вместе с родственником 1993 года рождения пропали 12 сентября. Их поисками занимались правоохранители и волонтеры.
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Отмечается, что 17 сентября поступило сообщение о безвестном исчезновении 14- и 26-летнего жителей Таштагольского района, которые ушли в лес возле горы Лысуха и пропали. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится проверка", - говорится в сообщении.
"В настоящее время мужчина и мальчик найдены. В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры", - сообщает СУСК.
Подчеркивается, что как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки принято процессуальное решение.
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