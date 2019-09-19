Лукашенко раскритиковал правительство за неустойчивый рост экономики

МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал скромным и неустойчивым наблюдающийся в стране экономический рост и заявил правительству, что эту тенденцию надо менять.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко проводит совещание, на котором рассматриваются итоги работы экономики за истекший период 2019 года, оценка итогов года и пятилетки, проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год.

"Однако меня настораживает, что он (экономический рост - ред.) не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять", - привели в пресс-службе слова президента.

Лукашенко подчеркнул, что "прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства". "На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете - все запланированное должно быть реализовано", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что "дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать". "Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе - через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни", - подчеркнул Лукашенко. По словам главы государства, без экономического роста этого добиться невозможно.