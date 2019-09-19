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РИА Новости

В Ростове-на-Дону локализовали пожар в садовом товариществе

12:43 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в садоводческом товариществе в Ростове-на-Дону на площади в 300 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Два частных дома, хозяйственная постройка и гараж загорелись в СНТ "Виноградарь" по адресу 3-й Прибрежный, 25 в четверг утром.
"В 12.02 локализация на площади 300 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС. Пострадавших нет.
Огонь тушат более 50 человек и 14 единиц техники.
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МЧС РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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