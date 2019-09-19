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РИА Новости

Володин встретился с председателем группы социалистов в ПАСЕ

12:42 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем группы социалистов в ПАСЕ, докладчиком ассамблеи по вопросу прав человека на Северном Кавказе Франком Швабе, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
16 сентября, 18:50РИА Новости
Володин и глава Узбекистана обсудили важность контактов парламентов
Как сообщается, политики обсудили текущую ситуацию в ПАСЕ.
Володин подчеркнул, что "деятельность ПАСЕ должна строиться на принципах равноправия и невмешательства в дела суверенных государств, а результаты работы мониторинговых комиссий не должны превращаться в политическую оценку ситуации в одной стране в угоду другим".
"ПАСЕ является, прежде всего, парламентской, а не политической структурой, поэтому ассамблее необходимо в приоритетном порядке уделять внимание гармонизации законодательства государств-членов Совета Европы, подготовке модельных законов. Это требуется для ответа на общие вызовы, стоящие перед странами СЕ", - подчеркнул спикер Госдумы.
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