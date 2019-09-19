МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем группы социалистов в ПАСЕ, докладчиком ассамблеи по вопросу прав человека на Северном Кавказе Франком Швабе, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа.

Как сообщается, политики обсудили текущую ситуацию в ПАСЕ.

Володин подчеркнул, что "деятельность ПАСЕ должна строиться на принципах равноправия и невмешательства в дела суверенных государств, а результаты работы мониторинговых комиссий не должны превращаться в политическую оценку ситуации в одной стране в угоду другим".