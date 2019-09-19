В Баку считают, что нет необходимости в проведении срочного заседание ОПЕК+

БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил в четверг, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не оказали серьезного влияния на рынок нефти, и необходимости в проведении срочного заседание ОПЕК+ нет.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

"Эти события (в Саудовской Аравии – ред.) не оказали серьезного влияния на нефтяной рынок. Цены на нефть на данный момент стабильны. В срочном заседании ОПЕК+, на мой взгляд, также нет необходимости", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.