В Баку считают, что нет необходимости в проведении срочного заседание ОПЕК+

БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил в четверг, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии не оказали серьезного влияния на рынок нефти, и необходимости в проведении срочного заседание ОПЕК+ нет.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
"Эти события (в Саудовской Аравии – ред.) не оказали серьезного влияния на нефтяной рынок. Цены на нефть на данный момент стабильны. В срочном заседании ОПЕК+, на мой взгляд, также нет необходимости", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.
Ответственность за субботние атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана эти обвинения отверг.