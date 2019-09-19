Слуцкий встретился с докладчиком ПАСЕ перед его визитом в Чечню

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в четверг встретился с докладчиком ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франком Швабе, который планирует посетить Чечню и подготовить доклад о положении прав представителей ЛГБТ в регионе.
Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа.
"Он хочет проверить все эти байки о нарушениях прав сексуальных меньшинств на Северном Кавказе, в частности в Чеченской республике. Завтра он едет в Грозный", - рассказал Слуцкий по итогам встречи.
По его словам, Швабе интересен как человек, который давно занимается проблематикой прав человека, при этом сам является важной фигурой в ПАСЕ.
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"Это для нас интересный партнер. Мы его плохо знаем. Поэтому, чтобы как-то судить и о нем, и выстраивать дальнейшие какие-то оценки, планы по сотрудничеству с ним лично, давайте дождемся его доклада", - сказал Слуцкий.
В апреле 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне местных жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.