Слуцкий встретился с докладчиком ПАСЕ перед его визитом в Чечню

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в четверг встретился с докладчиком ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франком Швабе, который планирует посетить Чечню и подготовить доклад о положении прав представителей ЛГБТ в регионе.

Ранее в аппарате ассамблеи РИА Новости сообщили, что Швабе посетит Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа.

"Он хочет проверить все эти байки о нарушениях прав сексуальных меньшинств на Северном Кавказе, в частности в Чеченской республике. Завтра он едет в Грозный", - рассказал Слуцкий по итогам встречи.

По его словам, Швабе интересен как человек, который давно занимается проблематикой прав человека, при этом сам является важной фигурой в ПАСЕ.

"Это для нас интересный партнер. Мы его плохо знаем. Поэтому, чтобы как-то судить и о нем, и выстраивать дальнейшие какие-то оценки, планы по сотрудничеству с ним лично, давайте дождемся его доклада", - сказал Слуцкий.