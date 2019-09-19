В Хакасии опровергли слухи о назначении оскорбившей тулунцев экс-чиновницы

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Информация о переходе в администрацию главы Хакасии иркутской экс-чиновницы Ирины Алашкевич, которую обвиняли в оскорблении жителей подтопленного Тулуна, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.
Ранее в ряде каналов в Telegram появилась информация, что бывший руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Алашкевич якобы предложено место в администрации главы Хакасии Валентина Коновалова.
"Информация об этом не соответствует действительности", - сказал Усов.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, в середине августа была распространена в соцсетях. В ней рассказывается о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном - и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".
В подписи к ролику утверждается, что речь произносит Алашкевич. Сама чиновница сообщила РИА Новости, что запись является фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко организовал служебное расследование, запись была передана на экспертизу. Ее результаты не были обнародованы. Алашкевич ранее уволилась из администрации главы Приангарья и заявила, что намерена подавать в суд на СМИ из-за публикаций про нее.