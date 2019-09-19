Минобрнауки заявило о ликвидации отставания по "технологиям будущего"

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Россия по ряду важнейших направлений, связанных с технологиями будущего, ликвидировала отставание от западных стран, заявил в четверг на форуме "Технопром-2019" в Новосибирске директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.
"Могу ответственно заявить, что по ряду важнейших направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое у нас было. Мы не отстаем ничем от передовых западных государств", - сказал он.
Медведев отметил, что страна "подтянула" фундаментальный задел и решения, которые должны послужить в ближайшие годы прорыву по многим перспективным направлениям, например, в сфере квантовых технологий.
"Базовые возможности для этого в стране абсолютно точно есть, и они наращиваются", - заверил чиновник. Он добавил, что, например, в рамках форума с "Росатомом" обсуждается вопрос, связанный с развитием суперкомпьютеров и ряда других направлений.