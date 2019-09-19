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РИА Новости

Минобрнауки заявило о ликвидации отставания по "технологиям будущего"

12:26 19.09.2019 (обновлено: 12:31 19.09.2019)
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкНа Международном форуме технологического развития "Технопром-2019" в МВК "Новосибирск экспоцентр"
На Международном форуме технологического развития Технопром-2019 в МВК Новосибирск экспоцентр
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
На Международном форуме технологического развития "Технопром-2019" в МВК "Новосибирск экспоцентр". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Россия по ряду важнейших направлений, связанных с технологиями будущего, ликвидировала отставание от западных стран, заявил в четверг на форуме "Технопром-2019" в Новосибирске директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.
"Могу ответственно заявить, что по ряду важнейших направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое у нас было. Мы не отстаем ничем от передовых западных государств", - сказал он.
Медведев отметил, что страна "подтянула" фундаментальный задел и решения, которые должны послужить в ближайшие годы прорыву по многим перспективным направлениям, например, в сфере квантовых технологий.
"Базовые возможности для этого в стране абсолютно точно есть, и они наращиваются", - заверил чиновник. Он добавил, что, например, в рамках форума с "Росатомом" обсуждается вопрос, связанный с развитием суперкомпьютеров и ряда других направлений.
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