Правительство утвердило порядок выплат компенсаций СМИ за гибель журналиста

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило компенсацию в случае гибели журналиста при освещении вооруженного конфликта, она составит не менее двух миллионов рублей, при ранении - от 100 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях", - говорится в постановлении.
Поставление устанавливает правила выплат компенсации при причинении вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении профессиональной деятельности в горячих точках.
"Единовременная компенсация выплачивается редакцией... в случае смерти (гибели) сотрудника редакции - в размере не менее 2 миллионов рублей; в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, - в размере не менее 1 миллиона рублей; в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90% - в размере не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности", - добавляется в документе.
Согласно документу, журналисту должны выплатить сумму расходов на экстренную медпомощь за рубежом, но не более двух миллионов рублей; при возникновении расходов на возвращение в РФ сотрудника редакции, который не может передвигаться самостоятельно, - не более одного миллиона. Кроме того, компенсация положена в случае расходов на возвращение тела журналиста в Россию, она составит не более одного миллиона рублей.