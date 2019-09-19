Злоумышленники ограбили владельцев дворца во Франции, сообщили СМИ

По данным издания, инцидент произошел в четверг, незадолго до рассвета. Полдюжины человек ворвались в дворец XVII века и связали владельцев усадьбы. После этого злоумышленники украли из дворца наличные и имущество, в том числе картины, на сумму около двух миллионов евро.