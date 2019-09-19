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РИА Новости

Злоумышленники ограбили владельцев дворца во Франции, сообщили СМИ

12:18 19.09.2019
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CC BY 3.0 / Jean-Pol Grandmont / The north facade of the castle of Vaux-le-Vicomte seen from the courtyardУсадьба Во-ле-Виконт недалеко от Парижа
Усадьба Во-ле-Виконт недалеко от Парижа
CC BY 3.0 / Jean-Pol Grandmont / The north facade of the castle of Vaux-le-Vicomte seen from the courtyard
Усадьба Во-ле-Виконт недалеко от Парижа. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Злоумышленники ограбили владельцев усадьбы-дворца Во-ле-Виконт недалеко от Парижа на сумму около двух миллионов евро, сообщает газета Parisien.
По данным издания, инцидент произошел в четверг, незадолго до рассвета. Полдюжины человек ворвались в дворец XVII века и связали владельцев усадьбы. После этого злоумышленники украли из дворца наличные и имущество, в том числе картины, на сумму около двух миллионов евро.
Владельцы дворца не пострадали. Расследованием дела занимается судебная полиция Версаля.
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