В Волгоградской области закрыли подпольный цех алкогольной продукции

ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали банду, организовавшую подпольный цех по производству алкогольной продукции под Волгоградом, и изъяли незаконный товар на сумму более 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что незаконное производство было организовано в ангарах в Городищенском районе, продукция под марками известных брендов продавалась в Волгоградской области и соседних регионах.