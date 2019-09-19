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РИА Новости

В Волгоградской области закрыли подпольный цех алкогольной продукции

12:14 19.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали банду, организовавшую подпольный цех по производству алкогольной продукции под Волгоградом, и изъяли незаконный товар на сумму более 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что незаконное производство было организовано в ангарах в Городищенском районе, продукция под марками известных брендов продавалась в Волгоградской области и соседних регионах.
Как сообщает УФСБ, во время обысков изъято 37 тонн спирта, 57 тысяч бутылок фальсификата, а также тара, этикетки и средства для закупорки, всего на сумму более 17 миллионов рублей.
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