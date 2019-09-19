В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве в воскресенье

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в воскресенье в столичном регионе будет ниже среднего показателя на 4-5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Температурный фон будет ниже многолетних значений на 4-5 градусов. В понедельник атмосферное давление вырастет, осадки постепенно прекратятся, но особого тепла пока ждать не стоит…. В столичном регионе днем (в понедельник) всего +5-+10 градусов", - говорится в сообщении.