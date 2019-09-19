Жителя ДНР приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил жителя ДНР к 17 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"Установлено, что гражданин… в июле 2017 года, действуя умышленно, с использованием сети интернет, за денежное вознаграждение, передал представителю СБУ сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
По информации ведомства, ему было предъявлено обвинение в госизмене. Приговором Апелляционной палаты Верховного суда ДНР обвиняемый признан виновным и "осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет".