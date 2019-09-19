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РИА Новости

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в садовом товариществе

11:51 19.09.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Два частных дома, хозяйственная постройка и гараж загорелись на площади 300 квадратных метров в садоводческом товариществе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
"В 10.43 поступила информация о возгорании в СНТ "Виноградарь" по адресу 3-й Прибрежный, 25. Общая площадь пожара 300 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС, уточнив, что горят два дачных дома, хозяйственная постройка и гараж.
Пострадавших нет. Огонь тушат более 50 человек и 14 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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