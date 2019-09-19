В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в садовом товариществе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Два частных дома, хозяйственная постройка и гараж загорелись на площади 300 квадратных метров в садоводческом товариществе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.

"В 10.43 поступила информация о возгорании в СНТ "Виноградарь" по адресу 3-й Прибрежный, 25. Общая площадь пожара 300 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС, уточнив, что горят два дачных дома, хозяйственная постройка и гараж.