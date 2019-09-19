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РИА Новости

В Кузбассе пропал школьник, отправившийся на заготовку ореха

11:49 19.09.2019
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© Фото : СК РФ по Краснодарскому краюПоиски человека
Поиски человека
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краю
Поиски человека. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Школьник, отправившийся на заготовку ореха, пропал в Таштагольском районе Кемеровской области, его разыскивают полиция и волонтеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Сотрудники отдела МВД России по Таштагольскому району разыскивают без вести пропавшего... 12 сентября текущего года школьник вместе с родственником Кусургашевым Виктором Андреевичем, 26.03.1993 года рождения, ушел из дома в поселке Мрассу. Полицейские выяснили, что они отправились в тайгу на заготовку кедрового ореха и до настоящего времени не вернулись. В настоящее время сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую операцию", - говорится в сообщении.
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На вид подростку около 15 лет, его рост 160 сантиметров, он среднего телосложения, лицо овальное смуглое, ясная звонкая речь, волосы светло-русые прямые, на голове имеется шрам длиной около 10 сантиметров. Он был одет в светло-голубую зимнюю куртку, темно-синюю олимпийку, черное трико. Имеет рюкзак со сменной одеждой.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3847)-33-27-82, 8 (3847)-33-02-02 либо 02 (102 - с мобильного).
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КемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
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