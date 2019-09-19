Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок

"Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году", - сказал премьер.