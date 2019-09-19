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РИА Новости

Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок

11:46 19.09.2019 (обновлено: 15:19 19.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мировой рынок после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии лихорадит, однако политика российских властей предохраняет экономику от влияния таких внешних факторов через бюджетное правило, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Правительство в четверг рассматривает проект бюджета на следующую трехлетку и сопутствующие документы.
Открывая заседание, Медведев указал, что при формировании бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках, в правительстве сохранили механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности.
"Понятно, что события могут происходить любые, вот сейчас лихорадит мировой нефтерынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Потому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году", - сказал премьер.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).
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