Рекордные урожаи масличных культур собрали липецкие земледельцы

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ЛИПЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Урожай ярового рапса впервые превысил 100 тысяч тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара в Липецкой области, что стало рекордом для аграриев области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, валовый сбор рапса составил 105 тысяч тонн, лидерами стали аграрии из Чаплыгинского района, которые собрали 20 тысяч тонн при урожайности свыше 27 центнеров с гектара.

Артамонов также отметил, что сейчас полным ходом идет уборка подсолнечника. Обработаны 42% площадей, уже получены 210 тысяч тонн, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Урожайность подсолнечника также выше прошлогоднего уровня и составляет 27,5 центнера с гектара. Больше всего собирают земледельцы Измалковского района – 37,6 центнера с гектара.