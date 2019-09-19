Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T11:41Z
https://ria.ru/20190919/1558841647.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152983/58/1529835819_0:145:1590:1039_1036x0_80_0_0_eebd5d5f8ab1346d1defbc012533ebf2.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Рекордные урожаи масличных культур собрали липецкие земледельцы

11:41 19.09.2019
16
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Урожай ярового рапса впервые превысил 100 тысяч тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара в Липецкой области, что стало рекордом для аграриев области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, валовый сбор рапса составил 105 тысяч тонн, лидерами стали аграрии из Чаплыгинского района, которые собрали 20 тысяч тонн при урожайности свыше 27 центнеров с гектара.
Артамонов также отметил, что сейчас полным ходом идет уборка подсолнечника. Обработаны 42% площадей, уже получены 210 тысяч тонн, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Урожайность подсолнечника также выше прошлогоднего уровня и составляет 27,5 центнера с гектара. Больше всего собирают земледельцы Измалковского района – 37,6 центнера с гектара.
"У региона огромный аграрный потенциал. В этом году липецкие земледельцы подтвердят и превзойдут свои высокие достижения", – сказал Артамонов.
Уборка картофеля
Вчера, 10:54Липецкая область
Фестиваль картошки пройдет в Липецкой области
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила о значительном снижении площади лесных пожаров
РИА
Новости
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин встретился с председателем группы социалистов в ПАСЕ
Паводок в Хабаровском крае
Хабаровский губернатор посетит районы, где проходит волна паводка
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство утвердило порядок выплат компенсаций СМИ за гибель журналиста
Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов
Спорная свобода Кокорина и Мамаева и непредсказуемое начало Лиги Чемпионов
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила о незначительном увеличении площади лесных пожаров
Ирина Алашкевич на областном фестивале Байкальская пресса-2018
В Хакасии опровергли слухи о назначении оскорбившей тулунцев экс-чиновницы
Сбор урожая
Сельхозпредприятия Ленобласти перевыполнили план по сбору урожая
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Слуцкий встретился с докладчиком ПАСЕ перед его визитом в Чечню
Уборка урожая сахарной свеклы
Первый миллион тонн свеклы собрали липецкие земледельцы
Небоскребы делового центра Москва-сити
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Школьники в Куала-Лумпуре во время задымления из-за лесных пожаров
В Малайзии около полутора тысяч школ закрылись из-за смога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния