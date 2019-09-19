SputnikPro провел первую сессию в Боливии

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik начало цикл лекций для студентов Королевского университета Национальной торговой палаты Боливии в рамках проекта SputnikPro. В среду в ходе видеомоста Москва – Ла-Пас перед будущими журналистами и специалистами по аудиовизуальным коммуникациям выступил глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков.

Он рассказал слушателям о работе Spuntik, а затем обсудил с ними основные тенденции развития современного медийного пространства. "Сотрудничество со странами Латинской Америки – одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году впервые проводится заочная сессия проекта SputnikPro для студентов этого региона, и мы надеемся, что она станет началом успешного и плодотворного сотрудничества между российскими экспертами и будущими специалистами из Латинской Америки", – отметил Василий Пушков.

"Этот видеомост дал прекрасную возможность стереть границы между Россией и Боливией. Мне очень понравилось мероприятие, и теперь интересно узнать, что нас ждет дальше. Для нас, студентов, изучающих массовые коммуникации, это полезно, особенно сейчас, накануне выборов в Боливии", – поделился впечатлениями Бруно де ла Пенья.

"Хотела бы поблагодарить организаторов видеомоста. Огромное спасибо за то, что показали нам, как проводить исследования и изучать различные источники информации для того, чтобы формировать беспристрастное мнение. Надеюсь, что смогу узнать много нового на следующих лекциях цикла", – согласилась с мнением однокурсника Уитни Каролина Бельтран Ромеро.

Лекции для студентов Королевского университета Национальной торговой палаты Боливии, которые продолжат проект в октябре и ноябре, будут посвящены редакционным приоритетам и давлению конкуренции на СМИ.

Королевский университет Национальной торговой палаты Боливии – одно из ведущих высших учебных заведений страны. Основан в 1999 году.