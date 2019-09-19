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РИА Новости

SputnikPro провел первую сессию в Боливии

11:32 19.09.2019
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© РИА Новости / Ирина ШлапаЗаседание российско-молдавской межправительственной комиссии в Кишиневе
Заседание российско-молдавской межправительственной комиссии в Кишиневе
© РИА Новости / Ирина Шлапа
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik начало цикл лекций для студентов Королевского университета Национальной торговой палаты Боливии в рамках проекта SputnikPro. В среду в ходе видеомоста Москва Ла-Пас перед будущими журналистами и специалистами по аудиовизуальным коммуникациям выступил глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков.
Он рассказал слушателям о работе Spuntik, а затем обсудил с ними основные тенденции развития современного медийного пространства. "Сотрудничество со странами Латинской Америки – одно из приоритетных направлений нашей работы. В этом году впервые проводится заочная сессия проекта SputnikPro для студентов этого региона, и мы надеемся, что она станет началом успешного и плодотворного сотрудничества между российскими экспертами и будущими специалистами из Латинской Америки", – отметил Василий Пушков.
"Этот видеомост дал прекрасную возможность стереть границы между Россией и Боливией. Мне очень понравилось мероприятие, и теперь интересно узнать, что нас ждет дальше. Для нас, студентов, изучающих массовые коммуникации, это полезно, особенно сейчас, накануне выборов в Боливии", – поделился впечатлениями Бруно де ла Пенья.
"Хотела бы поблагодарить организаторов видеомоста. Огромное спасибо за то, что показали нам, как проводить исследования и изучать различные источники информации для того, чтобы формировать беспристрастное мнение. Надеюсь, что смогу узнать много нового на следующих лекциях цикла", – согласилась с мнением однокурсника Уитни Каролина Бельтран Ромеро.
© РИА Новости / Ирина ШлапаЗаседание российско-молдавской межправительственной комиссии в Кишиневе
Заседание российско-молдавской межправительственной комиссии в Кишиневе
© РИА Новости / Ирина Шлапа
Заседание российско-молдавской межправительственной комиссии в Кишиневе
Лекции для студентов Королевского университета Национальной торговой палаты Боливии, которые продолжат проект в октябре и ноябре, будут посвящены редакционным приоритетам и давлению конкуренции на СМИ.
Королевский университет Национальной торговой палаты Боливии – одно из ведущих высших учебных заведений страны. Основан в 1999 году.
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
31 июля, 17:27РИА Новости
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SputnikБоливияРоссия
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