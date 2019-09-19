В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос

ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Решение России приостановить прямые авиарейсы с Грузией негативно отражается на туристической сфере, считают 46% опрошенных в результате исследования Национального демократического института (NDI).

Опрос был проведен с 13 по 29 июля. На основе интервью были опрошены более 2,1 тысячи респондентов. Средний уровень погрешности составил около 1,7%.

"Около 46% граждан Грузии считают, что запет на прямое авиасообщение с Россией негативно отразится на туризме в стране, однако туристическая индустрия сможет справиться с этой проблемой. При этом 34% респондентов считают, что справиться с этим вызовом будет невозможно", - сказано в исследовании.

Лишь 1% опрошенных думают, что запрет может иметь положительные последствия, 9% считают, что он никак не повлияет на туризм, 9% не знают ответа на вопрос, 1% отказались от ответа.