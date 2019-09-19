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РИА Новости

В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос

11:32 19.09.2019 (обновлено: 11:34 19.09.2019)
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© Depositphotos / UskarpМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
© Depositphotos / Uskarp
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Решение России приостановить прямые авиарейсы с Грузией негативно отражается на туристической сфере, считают 46% опрошенных в результате исследования Национального демократического института (NDI).
Опрос был проведен с 13 по 29 июля. На основе интервью были опрошены более 2,1 тысячи респондентов. Средний уровень погрешности составил около 1,7%.
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"Около 46% граждан Грузии считают, что запет на прямое авиасообщение с Россией негативно отразится на туризме в стране, однако туристическая индустрия сможет справиться с этой проблемой. При этом 34% респондентов считают, что справиться с этим вызовом будет невозможно", - сказано в исследовании.
Лишь 1% опрошенных думают, что запрет может иметь положительные последствия, 9% считают, что он никак не повлияет на туризм, 9% не знают ответа на вопрос, 1% отказались от ответа.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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