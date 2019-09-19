В Ивановской области завели дело после смерти девочки под автобусом

Трагедия произошла около 20.30 мск 16 сентября на перекрестке улиц Советская и Стрелецкая. По данным полиции, девочка возвращалась из бассейна домой вместе с девятилетним братом. Дети ехали на велосипедах, на перекрестке они стали пересекать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но при этом не спешились. В этот момент автобус ПАЗ поворачивал с Советской на Стрелецкую и сбил девочку. Ребенок скончался в машине скорой помощи.