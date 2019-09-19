В Ивановской области завели дело после смерти девочки под автобусом

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели в городе Шуя Ивановской области шестилетней девочки, которую на пешеходном переходе насмерть сбил автобус, сообщило в четверг управление МВД по региону.
Трагедия произошла около 20.30 мск 16 сентября на перекрестке улиц Советская и Стрелецкая. По данным полиции, девочка возвращалась из бассейна домой вместе с девятилетним братом. Дети ехали на велосипедах, на перекрестке они стали пересекать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но при этом не спешились. В этот момент автобус ПАЗ поворачивал с Советской на Стрелецкую и сбил девочку. Ребенок скончался в машине скорой помощи.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По информации полиции, 46-летний водитель автобуса был трезв. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.