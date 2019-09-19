Глава МИД Франции допустил начало нового этапа в отношениях Москвы и Парижа

"Возможно, новая история (в отношениях Франции и России - ред.) начинается. Пока я осторожен. Но встреча, которая у нас была с (министром обороны) Флоранс Парли в Москве, полезна. Во-первых, мы решили укрепить связи между гражданскими обществами", - сказал Ле Дриан в эфире телеканал CNews.