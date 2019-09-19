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РИА Новости

Глава МИД Франции допустил начало нового этапа в отношениях Москвы и Парижа

11:22 19.09.2019 (обновлено: 11:23 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил осторожное предположение, что в отношениях Москвы и Парижа начинается новый этап.

"Возможно, новая история (в отношениях Франции и России - ред.) начинается. Пока я осторожен. Но встреча, которая у нас была с (министром обороны) Флоранс Парли в Москве, полезна. Во-первых, мы решили укрепить связи между гражданскими обществами", - сказал Ле Дриан в эфире телеканал CNews.

Министр сообщил, что до конца года будет проведена "большая экономическая встреча между двумя странами".
"Самое важно, что мы приняли решения, касающиеся двух вещей - относительно нашей безопасности и кризисов, например, таких? как на Ближнем Востоке. Мы решили в прозрачной манере определять наши проблемы в ядерной сфере, в области химии, киберсфере… Также мы договорились регулярно обмениваться мнениями по кризисным ситуациям", - добавил Ле Дриан.
Встреча глав МИД и Минобороны Франции и России состоялась в Москве 9 сентября.
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Флоранс ПарлиМинобороны ФранцииЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияРоссияВ мире
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