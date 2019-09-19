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РИА Новости

В Перми продлили арест депутату, подозреваемому в инсценировке покушения

11:15 19.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина до 25 октября, подозреваемого в инсценировке покушения на себя, сообщили РИА Новости в секретариате суда.
"Кузьмину продлили срок содержания под стражей до 25 октября 2019 года", - рассказали агентству в суде.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
5 апреля 2018, 17:33РИА Новости
В Подмосковье бизнесмен заказал убийство шофера для инсценировки покушения
По версии следствия, осенью 2018 года Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство, чтобы привлечь внимание общественности к своей персоне. Для этого, считает СК, депутат привлек трех жителей города Соликамска, которым он пообещал денежное вознаграждение. Как указывают в СК, инсценировка была совершена вечером 24 февраля, после чего депутат обратился в полицию.
После проведения ряда следственных действий и сбора доказательств по инциденту следователи приняли решение возбудить в отношении Кузьмина уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), а в отношении его сообщников - уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения"). В начале июня Кузьмин был заключен под стражу на время расследования дела.
Во вторник свою версию событий озвучили представители стороны защиты Кузьмина - адвокат Константин Лазарев и Ксения Айтакова - первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ, которую представляет Кузьмин в заксобрании региона. На пресс-конференции Лазарев рассказал журналистам о том, что покушение на убийство депутата организовала его знакомая Александра Остапчук, которая сейчас значится в числе его сообщников. По мнению Лазарева, причиной преступления стала неразделенная любовь.
"У нее с Кузьминым были романтические отношения. Затем они прекратились по инициативе Ильи... В сентябре прошлого года у Остапчук появился умысел на то, чтобы Кузьмину отомстить и посадить, которое трансформировалось в намерение его убить", - уверен Лазарев.
По информации Лазарева, в пользу данной версии говорит тот факт, что Остапчук свела татуировки с инициалами Кузьмина, а также пообещала заплатить 1 миллион рублей исполнителям заказного убийства, о чем сказали свидетели, с которыми удалось поговорить стороне защиты. Лазарев также сообщил, что следствие не учитывает ряд улик и отказывается от проведения экспертиз, которые прямо указывают на то, что в Кузьмина стреляли дробью, а не холостыми патронами. Все эти и другие доводы сторона защиты планирует представить в ходе судебного процесса.
Кузьмин был избран депутатом Заксобрания в 2016 году, он является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции, с 2009 года по настоящее время руководит девелоперской компанией "АБС" в Соликамске.
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