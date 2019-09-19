Более двух тысяч многодетных семей получили землю в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"С начала года земельные участки в Московской области получили 2179 многодетных семей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.

Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна (328 семей), Балашиха – 268 семей, Химки – 147 семей, Чехов – 146 семей и Серпухов – 141 семья.