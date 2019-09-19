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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более двух тысяч многодетных семей получили землю в Подмосковье в этом году

11:12 19.09.2019
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЗемельные участок. Архивное фото
Земельные участок. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Порядка 2,2 тысяч многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"С начала года земельные участки в Московской области получили 2179 многодетных семей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.
Лидерство по предоставлению земли многодетным семьям держат городские округа Дубна (328 семей), Балашиха – 268 семей, Химки – 147 семей, Чехов – 146 семей и Серпухов – 141 семья.
Коган отметил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 25 833 семьи.
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