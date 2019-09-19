В Башкирии рецидивист получил десять лет колонии за убийство своей дочери

УФА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 10 годам колонии рецидивиста за убийство дочери, тело которой он расчленил и разбросал по мусорным бакам, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Следствие сообщает, что в ноябре 2018 года на льду водоема вблизи микрорайона "Дема" города Уфы очевидцы нашли человеческую руку, было заведено уголовное дело об убийстве. При этом эксперты выяснили, что рука принадлежала женщине и была отсечена четыре года назад. Однако среди женщин, числящихся без вести пропавшими, совпадений найдено не было.

"В ходе допроса жителей близлежащего микрорайона одна женщина сообщила, что в 2015 году пропала ее соседка, которая проживала с отцом. Отец пропавшей обманул правоохранителей, что обращался в полицию о пропаже дочери, выяснилось, что сообщений об исчезновении женщины не поступало. Провели экспертизу, рука действительно принадлежала дочери этого мужчины. После этого подозрение пало на отца пропавшей",- говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведенного обыска в квартире отца пропавшей были найдены следы крови, происхождение которой подозреваемый объяснить не смог, отмечает следствие.

"Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался, что в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 42-летней дочерью ударил ее кулаком по голове, от чего женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый расчленил тело дочери и переместил его в близлежащие к месту преступления мусорные баки, а часть утопил в пруду", - сообщает башкирский следком.