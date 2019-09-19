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РИА Новости

В Башкирии рецидивист получил десять лет колонии за убийство своей дочери

11:12 19.09.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 10 годам колонии рецидивиста за убийство дочери, тело которой он расчленил и разбросал по мусорным бакам, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Следствие сообщает, что в ноябре 2018 года на льду водоема вблизи микрорайона "Дема" города Уфы очевидцы нашли человеческую руку, было заведено уголовное дело об убийстве. При этом эксперты выяснили, что рука принадлежала женщине и была отсечена четыре года назад. Однако среди женщин, числящихся без вести пропавшими, совпадений найдено не было.
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"В ходе допроса жителей близлежащего микрорайона одна женщина сообщила, что в 2015 году пропала ее соседка, которая проживала с отцом. Отец пропавшей обманул правоохранителей, что обращался в полицию о пропаже дочери, выяснилось, что сообщений об исчезновении женщины не поступало. Провели экспертизу, рука действительно принадлежала дочери этого мужчины. После этого подозрение пало на отца пропавшей",- говорится в сообщении ведомства.
В ходе проведенного обыска в квартире отца пропавшей были найдены следы крови, происхождение которой подозреваемый объяснить не смог, отмечает следствие.
"Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался, что в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 42-летней дочерью ударил ее кулаком по голове, от чего женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый расчленил тело дочери и переместил его в близлежащие к месту преступления мусорные баки, а часть утопил в пруду", - сообщает башкирский следком.
По данным следствия, "суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден за убийство своей супруги и тещи, за покушение на убийство своего племянника и угрозу убийством своей дочери. Он убил дочь, когда освободился из колонии".
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