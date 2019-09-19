У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 07.32 по времени UTC (10.32 мск). Эпицентр располагался в 82,2 километра к юго-западу от населенного пункта Ласем (провинция Центральная Ява) и в 160 километрах к юго-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 591,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.