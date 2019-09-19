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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

11:04 19.09.2019 (обновлено: 11:14 19.09.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 07.32 по времени UTC (10.32 мск). Эпицентр располагался в 82,2 километра к юго-западу от населенного пункта Ласем (провинция Центральная Ява) и в 160 километрах к юго-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 591,2 километра.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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