У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 07.32 по времени UTC (10.32 мск). Эпицентр располагался в 82,2 километра к юго-западу от населенного пункта Ласем (провинция Центральная Ява) и в 160 километрах к юго-востоку от города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 591,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.