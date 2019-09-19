Видеомост Москва – Пекин к 70-летию установления дипотношений

Участники в Москве:
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ.
В Пекине к разговору приглашены:
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи;
- старший научный сотрудник Китайского института мировых проблем, старший научный сотрудник мозгового центра Тайхэ ШИ Цзэ;
- экс-заместитель директора Института мирового развития Центра исследований развития при Госсовете КНР ДИН Ифань.
2 октября отмечается 70-ая годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Советский Союз был первым государством, признавшим новый Китай на следующий день после создания Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года. За эти годы российско-китайские отношения переживали различные периоды: от тесного взаимодействия до серьезных разногласий и противостояния. В 2001 году был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, создана Шанхайская организация сотрудничества. Сегодня наши страны связывает тесное стратегическое партнерство.
Что является драйвером российско-китайского взаимодействия? От чего зависит динамика двусторонних отношений? Как на них влияет международная ситуация? Что сближает позиции на международной арене? Какие совместные проекты будут способствовать еще большему сближению?
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- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ.
В Пекине к разговору приглашены:
- директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР СУНЬ Чжуанчжи;
- старший научный сотрудник Китайского института мировых проблем, старший научный сотрудник мозгового центра Тайхэ ШИ Цзэ;
- экс-заместитель директора Института мирового развития Центра исследований развития при Госсовете КНР ДИН Ифань.
2 октября отмечается 70-ая годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Советский Союз был первым государством, признавшим новый Китай на следующий день после создания Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года. За эти годы российско-китайские отношения переживали различные периоды: от тесного взаимодействия до серьезных разногласий и противостояния. В 2001 году был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, создана Шанхайская организация сотрудничества. Сегодня наши страны связывает тесное стратегическое партнерство.
Что является драйвером российско-китайского взаимодействия? От чего зависит динамика двусторонних отношений? Как на них влияет международная ситуация? Что сближает позиции на международной арене? Какие совместные проекты будут способствовать еще большему сближению?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/