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РИА Новости

Треть бюджета Украины в 2020 году уйдет на погашение долгов, заявил премьер

10:47 19.09.2019 (обновлено: 11:01 19.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны . Архивное фото
КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Треть бюджета Украины в 2020 году пойдет на погашение государственного долга, заявил в четверг украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно проекту госбюджета на 2020 год, платежи по погашению государственного долга Украины в следующем году составят 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).
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"На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", - заявил Гончарук в ходе форума аграриев, который транслировался на телеканале "Наш".
Минфин Украины ранее заявил, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 миллиарда долларов. Министр кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что правительство Украины намерено создать агентство по управлению госдолгом, окончательное решение за Верховной радой.
Кабинет министров Украины в воскресенье утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Документ передан на рассмотрение Верховной рады.
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