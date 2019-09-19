Треть бюджета Украины в 2020 году уйдет на погашение долгов, заявил премьер

КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Треть бюджета Украины в 2020 году пойдет на погашение государственного долга, заявил в четверг украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, платежи по погашению государственного долга Украины в следующем году составят 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).

"На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов. Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов", - заявил Гончарук в ходе форума аграриев, который транслировался на телеканале "Наш"

Минфин Украины ранее заявил, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 миллиарда долларов. Министр кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что правительство Украины намерено создать агентство по управлению госдолгом, окончательное решение за Верховной радой.