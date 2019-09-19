СК проверит инцидент в красноярской школе, где учитель ударил ребенка

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку информации СМИ об учителе физкультуры, который ударил мальчика в школе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба управления СК по региону.
Ранее на сайте красноярского телеканала ТВК появилось сообщение о том, что педагог на уроке ударил первоклассника по голове, после чего позволил другим детям избить его.
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"В ряде СМИ была размещена информация о том, что учитель физкультуры одной из образовательных школ города Красноярска во время учебного процесса ударил первоклассника, после чего несколько учеников также в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога, который их действия не пресек. В настоящее время по данному факту… проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее в управлении образования города РИА Новости сообщили, что по факту происшествия на уроке проводится служебная проверка, взяты объяснения с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке, это и послужило причиной конфликта. Сотрудник школы принес извинения маме мальчика, он временно отстранен от уроков на время расследования инцидента. В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что в один из отделов полиции поступило заявление от женщины о том, что учитель нанес ребенку телесные повреждения. Полиция также проводит проверку.