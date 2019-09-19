В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 48 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 33, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в четверг.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 48 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Латакия – 16, Алеппо – 13, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 16, Идлиб – восемь, Хама – восемь, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.