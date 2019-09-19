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РИА Новости

В Вильнюсе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

10:20 19.09.2019
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© РИА Новости / Надежда Кульбине / Перейти в фотобанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 19 сен - РИА Новости. Авиационное взрывное устройство времен Великой Отечественной войны весом 100 килограмм обнаружили в Вильнюсе во время раскопок на строительной площадке, в четверг оно будет ликвидировано, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Инцидент произошел в среду в 16.30 (совпадает с мск) на улице Капсу во время раскопок на строительной площадке. В 16.50 был введен план "Щит"", - пишет Sputnik.
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Отмечается, что всего было найдено 100 килограммов взрывчатки. "Вильнюсская полиция сообщает, что в четверг устройство будет ликвидировано. В столице будет перекрыта улица Капсу и часть улицы Каминкялио, а жители близлежащих домов эвакуированы", - добавляет Sputnik.
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