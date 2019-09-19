В Вильнюсе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

ВИЛЬНЮС, 19 сен - РИА Новости. Авиационное взрывное устройство времен Великой Отечественной войны весом 100 килограмм обнаружили в Вильнюсе во время раскопок на строительной площадке, в четверг оно будет ликвидировано, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что всего было найдено 100 килограммов взрывчатки. "Вильнюсская полиция сообщает, что в четверг устройство будет ликвидировано. В столице будет перекрыта улица Капсу и часть улицы Каминкялио, а жители близлежащих домов эвакуированы", - добавляет Sputnik.