В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Чуть меньше тысячи человек прибыли из Иордании в Сирию за сутки, еще более 400 человек вернулись из Ливана, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Чуть меньше тысячи человек прибыли из Иордании в Сирию за сутки, еще более 400 человек вернулись из Ливана, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 366 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 948 человек (женщин – 284, детей – 483)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 264 гражданина Сирии.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.