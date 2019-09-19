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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

10:15 19.09.2019
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© Фото : SANAЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© Фото : SANA
Лагерь беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Чуть меньше тысячи человек прибыли из Иордании в Сирию за сутки, еще более 400 человек вернулись из Ливана, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 366 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 948 человек (женщин – 284, детей – 483)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 264 гражданина Сирии.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,9 гектара территории, обнаружено и уничтожено 29 взрывоопасных предметов.
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