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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы призвала США восстановить диалог между странами

09:26 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с призывом к правительству США начать процесс диалога и переговоров между двумя странами, сообщает венесуэльское телевидение VTV.
"Единственное, что мы ожидаем от правительства США, это проявить здравый смысл, восстановить дипломатические каналы и диалог с правительством (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро, другого пути нет", - заявила Родригес.
Вице-президент Венесуэлы добавила, что после провала планов США по свержению законного и конституционного правительства Венесуэлы для американских властей "остался один путь - диалог и дипломатические переговоры".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Вчера, 05:56РИА Новости
США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДелси РодригесНиколас МадуроВенесуэлаСША
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