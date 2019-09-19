Вице-президент Венесуэлы призвала США восстановить диалог между странами

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с призывом к правительству США начать процесс диалога и переговоров между двумя странами, сообщает венесуэльское телевидение VTV.
"Единственное, что мы ожидаем от правительства США, это проявить здравый смысл, восстановить дипломатические каналы и диалог с правительством (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро, другого пути нет", - заявила Родригес.
Вице-президент Венесуэлы добавила, что после провала планов США по свержению законного и конституционного правительства Венесуэлы для американских властей "остался один путь - диалог и дипломатические переговоры".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.