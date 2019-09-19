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РИА Новости

В Луганск прибыла автоколонна с гуманитарной помощью из России

08:44 19.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой из России
Гуманитарный конвой из России
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Автоколонна из России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Девятнадцатого сентября автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу республики", - сообщили в пресс-службе.
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По данным МЧС, автомобили доставили 159 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинского оборудования.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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