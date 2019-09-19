В Луганск прибыла автоколонна с гуманитарной помощью из России

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Автоколонна из России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Девятнадцатого сентября автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу республики", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, автомобили доставили 159 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинского оборудования.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.