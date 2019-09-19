Вода за сутки ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еще одиннадцать населенных пунктов Дальнего Востока освободились от воды за прошедшие сутки, сообщает МЧС России в четверг.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области продолжаются аварийно-восстановительные работы, связанные с подтоплением населенных пунктов.

"За сутки от воды освободились 11 населенных пунктов. В Хабаровском крае – два, Еврейской автономной области – девять, 28 жилых домов, 368 приусадебных участков, три социально значимых объекта и девять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. Дополнительно признаны подтопленными один населенный пункт в Хабаровском крае, 36 приусадебных участков (Хабаровский край – 3, Еврейская автономная область – 33).

Добавляется, что сейчас в населенных пунктах, которые освободились от воды, восстанавливают условия жизнеобеспечения: спасатели откачали воду и очистили более 30 подворий, просушили 15 домов, вывезли 17 кубометров мусора. Восстановлено 0,5 километра автомобильной дороги.

Согласно сообщению, организована работа пунктов временного размещения людей. Сейчас там находятся 85 человек. Пострадавшему населению по-прежнему доставляют питьевую воду и продукты питания.

"Всего к ликвидации последствий привлечены более 1 580 человек, 430 единиц техники, 30 плавсредств, из них от МЧС России – 368 человек, 89 единиц техники, 21 плавсредство", - добавили в ведомстве.