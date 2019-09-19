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РИА Новости

Вода за сутки ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока

08:30 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок
Паводок
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еще одиннадцать населенных пунктов Дальнего Востока освободились от воды за прошедшие сутки, сообщает МЧС России в четверг.
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области продолжаются аварийно-восстановительные работы, связанные с подтоплением населенных пунктов.
"За сутки от воды освободились 11 населенных пунктов. В Хабаровском крае – два, Еврейской автономной области – девять, 28 жилых домов, 368 приусадебных участков, три социально значимых объекта и девять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. Дополнительно признаны подтопленными один населенный пункт в Хабаровском крае, 36 приусадебных участков (Хабаровский край – 3, Еврейская автономная область – 33).
Добавляется, что сейчас в населенных пунктах, которые освободились от воды, восстанавливают условия жизнеобеспечения: спасатели откачали воду и очистили более 30 подворий, просушили 15 домов, вывезли 17 кубометров мусора. Восстановлено 0,5 километра автомобильной дороги.
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Согласно сообщению, организована работа пунктов временного размещения людей. Сейчас там находятся 85 человек. Пострадавшему населению по-прежнему доставляют питьевую воду и продукты питания.
"Всего к ликвидации последствий привлечены более 1 580 человек, 430 единиц техники, 30 плавсредств, из них от МЧС России – 368 человек, 89 единиц техники, 21 плавсредство", - добавили в ведомстве.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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