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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Надгробие начала XVIII века нашли вблизи Зачатьевского монастыря в Москве

08:11 19.09.2019 (обновлено: 11:35 19.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили на Остоженке в Москве белокаменное надгробие начала XVIII века, которое сохранило свой первоначальный вид, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На Остоженке, в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря, археологи нашли старинную надгробную плиту. Предполагается, что она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году", - говорится в сообщении.
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По данным портала, белокаменное надгробие, датированное 1720 годом, принадлежало чиновнику низшего ранга - подьячему Дмитрию Спиридонову, который мог жить на Остоженке и был прихожанином церкви.
"Надгробие сохранилось целиком, практически без повреждений. Выбитая на нем надпись выполнена вязью - это старинная техника письма, в котором буквы соединяются между собой в непрерывный орнамент", - добавляется в сообщении.
Плита передана Зачатьевскому женскому монастырю, ее планируют выставить в музее обители.
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