Надгробие начала XVIII века нашли вблизи Зачатьевского монастыря в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили на Остоженке в Москве белокаменное надгробие начала XVIII века, которое сохранило свой первоначальный вид, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На Остоженке, в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря, археологи нашли старинную надгробную плиту. Предполагается, что она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году", - говорится в сообщении.

По данным портала, белокаменное надгробие, датированное 1720 годом, принадлежало чиновнику низшего ранга - подьячему Дмитрию Спиридонову, который мог жить на Остоженке и был прихожанином церкви.

"Надгробие сохранилось целиком, практически без повреждений. Выбитая на нем надпись выполнена вязью - это старинная техника письма, в котором буквы соединяются между собой в непрерывный орнамент", - добавляется в сообщении.