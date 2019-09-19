Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Сахалинский областной суд в четверг приступил к рассмотрению апелляции по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Рассматривается апелляция по делу по иску зоозащитных организаций", - сообщила судья Ирина Качура.

Судебная коллегия работает в составе трех человек. Она выполнила все формальные процедуры и начала оглашение апелляции, которую зоозащитники подали на приговор Южно-Сахалинского городского суда.

Городской суд Южно-Сахалинска 31 мая этого года частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства. Он признал добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные истцами в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. В начале июля зоозащитники подали апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. В середине того же месяца свою апелляцию подало в суд Росрыболовство. Вердикт, вынесенный горсудом в отношении Росрыболовства, истцов полностью устроил.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.