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РИА Новости

Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты

08:02 19.09.2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Сахалинский областной суд в четверг приступил к рассмотрению апелляции по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассматривается апелляция по делу по иску зоозащитных организаций", - сообщила судья Ирина Качура.
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
9 сентября, 14:31РИА Новости
Еще одна выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка прижилась в Охотском море
Судебная коллегия работает в составе трех человек. Она выполнила все формальные процедуры и начала оглашение апелляции, которую зоозащитники подали на приговор Южно-Сахалинского городского суда.
Городской суд Южно-Сахалинска 31 мая этого года частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" в отношении Росрыболовства. Он признал добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал сделанные истцами в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. В начале июля зоозащитники подали апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. В середине того же месяца свою апелляцию подало в суд Росрыболовство. Вердикт, вынесенный горсудом в отношении Росрыболовства, истцов полностью устроил.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
В настоящее время из бухты Средняя на волю выпущены все косатки и часть белух.
Освобожденные косатки и белухи плывут домой
29 августа, 19:25РИА Новости
Освобожденные косатки и белухи плывут домойПоследних двух косаток и шесть белух выпустили на свободу из "китовой тюрьмы". Их перевезут в Охотское море, чтобы они смогли скорее воссоединиться с семьей. Это уже четвертая группа морских млекопитающих, освобожденных из центра адаптации. В бухте Средняя остаются более 70 белух. Их должны выпустить до конца года.
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