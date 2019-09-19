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РИА Новости

В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями

08:00 19.09.2019
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© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и максимальной температурой плюс 11 градусов ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура днём в мегаполисе составит 9-11 градусов тепла, по области от плюс 7 до плюс 12", - рассказал Синенков.
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Он отметил, что температура в ночь на четверг в Москве составила плюс 6,8 градуса.
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