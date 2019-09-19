В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и максимальной температурой плюс 11 градусов ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Облачная погода с кратковременными дождями и максимальной температурой плюс 11 градусов ожидает москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура днём в мегаполисе составит 9-11 градусов тепла, по области от плюс 7 до плюс 12", - рассказал Синенков.

Синоптик добавил, что атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 745 миллиметров ртутного столба.