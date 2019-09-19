Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T07:34Z
https://ria.ru/20190919/1558833549.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149640/12/1496401213_0:131:2300:1425_1036x0_80_0_0_d44d744feaf0083b1a6b60078d07ce48.jpg
РИА Новости

СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области

07:34 19.09.2019
760
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Москве
Сотрудник правоохранительных органов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва самодельной гранаты около общежития в городе Златоуст Челябинской области, где погиб мужчина и пострадали еще три человека, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, вечером 18 сентября около общежития в Златоусте было обнаружено тело местного жителя. По предварительным данным, пьяный мужчина получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты. Травмы получили трое местных жителей.
"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти мужчины следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, для всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены судебные экспертизы, уточняется в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 09:49РИА Новости
В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату для страйкбола
003200
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует гранату, изъятую сотрудниками ФСБ РФ у задержанной в Москве диверсионно-террористической группы
Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
РИА
Новости
Пленные японские солдаты
Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области
Пропавший бурятский бизнесмен нашелся в монастыре на берегу Байкала
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Лента
новостей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Президент США Дональд Трамп
В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
Сотрудники правоохранительных органов МВД Афганистана
Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье
Мумбаи, Индия
В Мумбаи закрыли школы и колледжи из-за надвигающихся ливней
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Покупатель в супермаркете
Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
Лента новостейМолния