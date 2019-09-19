СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва самодельной гранаты около общежития в городе Златоуст Челябинской области, где погиб мужчина и пострадали еще три человека, сообщило следственное управление СКРФ по региону.

По данным следствия, вечером 18 сентября около общежития в Златоусте было обнаружено тело местного жителя. По предварительным данным, пьяный мужчина получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты. Травмы получили трое местных жителей.

"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти мужчины следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.