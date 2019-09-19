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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры

05:04 19.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 сен - РИА Новости. Реальные шаги в деле восстановления разрушенных террористами античных памятников Пальмиры делают только Сирия и Россия, тогда как страны Запада заняты все больше политической риторикой, им стоит в самом скором времени заняться восстановлением древнего города, сказал в беседе с журналистами российский политолог Сергей Михеев.
"Сирийским властям вместе с Россией приходится в одиночку заниматься восстановлением и Пальмиры, и многих других памятников, которые варвары современности разрушили в Сирии. При этом очень странно, что мировое сообщество, которое на словах выступает за сохранение культурного наследия, не проявляет к этому практически никакого внимания. Поднимают шум по поводу политического режима в Сирии, но по отношению к наследию ЮНЕСКО, к этой исторической жемчужине - никаких реальных дел", - сказал Михеев, посетивший Пальмиру с группой российских экспертов.
По его словам, взорванные боевиками памятники древнего города необходимо восстанавливать, "несмотря на возражения недоброжелателей". Это нужно делать ради того, чтобы в памяти следующих поколений сохранялся довоенный образ Пальмиры, отметил российский политолог.
"Восстанавливать надо затем, чтобы будущие поколения людей всего мира видели, как это было. Восстановление станет вкладом в сохранение культурного наследия всемирного масштаба", - добавил он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей МихеевЮНЕСКОСирияРоссияВ мире
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