Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры

ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 сен - РИА Новости. Реальные шаги в деле восстановления разрушенных террористами античных памятников Пальмиры делают только Сирия и Россия, тогда как страны Запада заняты все больше политической риторикой, им стоит в самом скором времени заняться восстановлением древнего города, сказал в беседе с журналистами российский политолог Сергей Михеев.

"Сирийским властям вместе с Россией приходится в одиночку заниматься восстановлением и Пальмиры, и многих других памятников, которые варвары современности разрушили в Сирии. При этом очень странно, что мировое сообщество, которое на словах выступает за сохранение культурного наследия, не проявляет к этому практически никакого внимания. Поднимают шум по поводу политического режима в Сирии, но по отношению к наследию ЮНЕСКО, к этой исторической жемчужине - никаких реальных дел", - сказал Михеев, посетивший Пальмиру с группой российских экспертов.

По его словам, взорванные боевиками памятники древнего города необходимо восстанавливать, "несмотря на возражения недоброжелателей". Это нужно делать ради того, чтобы в памяти следующих поколений сохранялся довоенный образ Пальмиры, отметил российский политолог.