В Чехии потребовали опубликовать решение по уголовному делу премьера Бабиша

ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Лидер общественной организации "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж заявил в среду журналистам, что активисты будут настаивать на том, чтобы прокуратура опубликовала полный текст решения о прекращении расследования уголовного дела против премьера Андрея Бабиша.

Четыре года расследования

Уголовное расследование в отношении премьера и долларового миллиардера Бабиша длилось четыре года. Ему вменялось в вину незаконное получение в 2008 году субсидии ЕС в 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро). Для ее получения, как сообщали СМИ, Бабиш выделил из своего холдинга Agrofert, крупнейшего в отрасли в Восточной Европе, ферму "Гнездо аиста", получил на нее, как на малый бизнес, субсидию ЕС, и вернул ее в состав холдинга.

Глава пражской прокуратуры Мартин Эразим, утвердивший в середине сентября решение о прекращении расследования, заявил, что очень сложно было решить вопрос с определением понятий "малая и средняя фирма", поскольку именно для них предназначалась субсидия ЕС. В среду представитель пражской прокуратуры сообщил журналистам, что в связи с отсутствием протестов обвинителей решение о прекращении расследования по делу Бабиша вступило в силу.

Последнее слово в уголовном деле премьера должен сказать генеральный прокурор республики и однофамилец президента Павел Земан, которому направлены все соответствующие материалы. На решение у него есть три месяца. Генпрокурор может как подтвердить позицию пражских коллег, так и отменить их решение, возобновив расследование по делу Бабиша.

Реакция

Минарж удивился, что выяснение, что такое "малая и средняя фирма", заняло у следствия четыре года.

"Мы требуем от органов прокуратуры, чтобы они рассеяли сомнения общественности и обстоятельно разобрались с большим числом претензий, появившихся в публичном пространстве, в частности полностью опубликовав решение (по делу Бабиша). В случае с делом, которое касается премьера страны, это в общественных интересах", - заявил он.

Ранее свои сомнения в решении прокуратуры высказали некоторые лидеры оппозиционных партий.

"Миллион моментов за демократию" провел в течение последнего года уже несколько митингов с требованием отставки Бабиша, который, к тому же, был обвинен судом в Братиславе (как выходец из Словакии) в сотрудничестве в годы социализма с органами госбезопасности. На последнем таком митинге в пражском парке Letna в июне, по данным мобильных операторов, приняли участие 285 тысяч человек, по данным полиции – около 200 тысяч человек.

Свое обращение к органам прокуратуры Минарж подкрепил сообщением о намерении "Миллиона моментов за демократию" провести в поддержку чистоты рядов чешской юстиции новый массовый митинг 16 ноября, в канун 30-летия антикоммунистической "бархатной революции".

Сам Бабиш, отвечая в среду на вопрос журналистов, мог бы он сам опубликовать решение прокуратуры по своему делу, выразился неопределенно. "Я это комментировать не буду", - сказал он и добавил, что журналисты могут разобраться сами.

В свою очередь, президент Милош Земан назвал в среду комментарии некоторых политиков и журналистов по итогам уголовного дела Бабиша "невероятной дерзостью".