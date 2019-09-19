Робот "Федор" во время полета на МКС перевыполнил план, сообщил разработчик

Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский робот "Федор" во время пребывания на МКС выполнил все поставленные задачи и даже больше, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", компании-разработчика робота, Евгений Дудоров.

"Выполнены все задачи, которые мы планировали и прописали в сценарии эксперимента. Мы всё проверили, все задачи выполнили и даже больше чем планировали, выполнив дополнительную программу исследований", - рассказал он.

В частности, робот соединял и разъединял электрические разъемы, протер стены, выполнил другие порученные ему задачи. В том числе успешно отработала голосовая система робота, он общался с космонавтами и ответил на все их вопросы. И лишь с одним вопросом произошла заминка, рассказал Дудоров. "Робот успешно распознавал речь космонавтов, выдавал ответы", - сказал он.

Оценку успешности всего проекта специалисты дадут чуть позже, после анализа видеозаписей экспериментов. "Сейчас специалисты, занимающиеся проектом, изучают видеосъёмку проводившихся на орбите экспериментов для оценки успешности выполненных роботом задач", - сказал он.